В России пройдет эксперимент по развитию технологии электронной подписи

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение провести до конца 2020 года эксперимент по совершенствованию технологии электронной подписи, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

Ранее, в 2016-2018 годах, в РФ проводился эксперимент, а рамках которого юрлица и индивидуальные предприниматели могли направить электронные документы для госрегистрации и открыть счета в банках с использованием "специализированной защищенной автоматизированной системы".

"Была создана автоматизированная система, предназначенная для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также их дистанционного применения ... выступающими в качестве заявителей при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ... либо ... при открытии им банковского счета", - поясняет кабмин.

По данным правительства, этим сервисом воспользовались 114 тысяч пользователей, было зарегистрировано более 22 тысяч организаций и удаленно открыто около 17,4 тысячи расчетных счетов.

"В целях развития созданных технологий подписанным постановлением принято решение провести до конца 2020 года эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием автоматизированной системы", — говорится в сообщении кабинета министров.