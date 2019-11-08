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РИА Новости

В России пройдет эксперимент по развитию технологии электронной подписи

16:26 08.11.2019
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© Fotolia / Sergey NivensПодпись документов
Подпись документов
© Fotolia / Sergey Nivens
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение провести до конца 2020 года эксперимент по совершенствованию технологии электронной подписи, следует из сообщения на сайте кабинета министров.
Ранее, в 2016-2018 годах, в РФ проводился эксперимент, а рамках которого юрлица и индивидуальные предприниматели могли направить электронные документы для госрегистрации и открыть счета в банках с использованием "специализированной защищенной автоматизированной системы".
"Была создана автоматизированная система, предназначенная для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также их дистанционного применения ... выступающими в качестве заявителей при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ... либо ... при открытии им банковского счета", - поясняет кабмин.
По данным правительства, этим сервисом воспользовались 114 тысяч пользователей, было зарегистрировано более 22 тысяч организаций и удаленно открыто около 17,4 тысячи расчетных счетов.
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"В целях развития созданных технологий подписанным постановлением принято решение провести до конца 2020 года эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием автоматизированной системы", — говорится в сообщении кабинета министров.
В документе указывается, что участниками эксперимента являются Минкомсвязь, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба по финмониторингу. Также в число участников эксперимента на добровольной основе вошли ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ, а также граждане России, юрлица и индивидуальные предприниматели.
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