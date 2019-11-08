Дорожная ситуация улучшилась на 26 перекрестках Подмосковья

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дорожно-транспортную ситуацию улучшили на 26 подмосковных перекрестках, сообщает телеканал Дорожно-транспортную ситуацию улучшили на 26 подмосковных перекрестках, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика.

Алексей Гержик отметил, что работы в рамках проекта "Быстрые решения" уже завешены на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах. Все объекты, которые включены в программу, выбраны по итогам обследования и с учетом пожеланий жителей. Работы по устройству дополнительных полос значительно снижают вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ликвидируют существующие на дороге заторы.

"Реализация проекта "Быстрые решения" помогает разгрузить проблемные участки на дорогах и значительно повысить безопасность дорожного движения. На данный момент благодаря проведенным работам дорожно-транспортная ситуация улучшилась для 150 тысяч жителей Подмосковья", – сказал министр.

Адресный список можно посмотреть на сайте регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.