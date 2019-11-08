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РИА Новости
Новости Подмосковья

Дорожная ситуация улучшилась на 26 перекрестках Подмосковья

16:20 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДвижение автомобилей
Движение автомобилей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дорожно-транспортную ситуацию улучшили на 26 подмосковных перекрестках, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика.
Алексей Гержик отметил, что работы в рамках проекта "Быстрые решения" уже завешены на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах. Все объекты, которые включены в программу, выбраны по итогам обследования и с учетом пожеланий жителей. Работы по устройству дополнительных полос значительно снижают вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ликвидируют существующие на дороге заторы.
"Реализация проекта "Быстрые решения" помогает разгрузить проблемные участки на дорогах и значительно повысить безопасность дорожного движения. На данный момент благодаря проведенным работам дорожно-транспортная ситуация улучшилась для 150 тысяч жителей Подмосковья", – сказал министр.
Адресный список можно посмотреть на сайте регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Проект "Быстрые решения" стартовал в Подмосковье в 2018 году. В рамках его реализации были проведены мероприятия на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 дорогах появились удобные повороты.
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