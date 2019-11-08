В Забайкалье госавтоинспекции передали 80 новых патрульных машин

ЧИТА, 8 ноя – РИА Новости. Глава Глава Забайкалья Александр Осипов и начальник краевого управления МВД России вручили в пятницу сотрудникам госавтоинспекций региона ключи от 80 новых патрульных машин, сообщила пресс-служба губернатора.

"Восемьдесят патрульных машин на сумму более 100 миллионов рублей были торжественно переданы в территориальные подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Забайкалья", - говорится в сообщении.

Начальник управления министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю Александр Щеглов подчеркнул значимость события для всего ведомства региона.

"Техника поступила в Забайкальский край по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это 65 патрульных автомобилей марок "Шкода-Октавия" и 15 "УАЗ-Патриотов". Символично, что вручение ключей от автомобилей, на которых будет осуществляться патрулирование улиц, проходит накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел",- приводит пресс-служба слова Щеглова.

Губернатор Осипов в свою очередь подчеркнул, что защита прав и свобод забайкальцев во многом зависит от оперативности прибытия сотрудников полиции на место назначения.

"Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей. Особенно это касается дорожно-транспортной обстановки. Вы делаете сегодня все, чтобы защита безопасности наших граждан находилась на самом высоком уровне. Безусловно, вам должны помогать в этом современные технические средства, поэтому сегодня мы делаем шаг в этом направлении", - приводит пресс-служба слова Осипова.

По данным пресс-службы, партия нового автотранспорта частично, а в 11 районах полностью, закроет потребность в автомобилях в подразделениях ГИБДД. Среди районов стопроцентно обеспеченных спецавтомобилями, - Борзинский, Карымский, Краснокаменский, Красночикойский, Могочинский, Нерчинский, Сретенский, Улетовский, Чернышевский, Шилкинский, Читинский и Забайкальский.