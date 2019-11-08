Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T16:17Z
https://ria.ru/20191108/1560728798.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/98/1560689845_0:62:800:512_1036x0_80_0_0_0c7caab58498f88f7957ca707a2d89f9.jpg
РИА Новости

В Забайкалье госавтоинспекции передали 80 новых патрульных машин

16:17 08.11.2019
23
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД РоссииПатрульные внедорожники, которые поступили в региональные подразделения Госавтоинспекции
Патрульные внедорожники, которые поступили в региональные подразделения Госавтоинспекции
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России
ЧИТА, 8 ноя – РИА Новости. Глава Забайкалья Александр Осипов и начальник краевого управления МВД России вручили в пятницу сотрудникам госавтоинспекций региона ключи от 80 новых патрульных машин, сообщила пресс-служба губернатора.
"Восемьдесят патрульных машин на сумму более 100 миллионов рублей были торжественно переданы в территориальные подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Забайкалья", - говорится в сообщении.
Начальник управления министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю Александр Щеглов подчеркнул значимость события для всего ведомства региона.
"Техника поступила в Забайкальский край по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это 65 патрульных автомобилей марок "Шкода-Октавия" и 15 "УАЗ-Патриотов". Символично, что вручение ключей от автомобилей, на которых будет осуществляться патрулирование улиц, проходит накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел",- приводит пресс-служба слова Щеглова.
Губернатор Осипов в свою очередь подчеркнул, что защита прав и свобод забайкальцев во многом зависит от оперативности прибытия сотрудников полиции на место назначения.
"Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей. Особенно это касается дорожно-транспортной обстановки. Вы делаете сегодня все, чтобы защита безопасности наших граждан находилась на самом высоком уровне. Безусловно, вам должны помогать в этом современные технические средства, поэтому сегодня мы делаем шаг в этом направлении", - приводит пресс-служба слова Осипова.
Здание правительства РФ
7 ноября, 00:30РИА Новости
Кабмин обсудит выделение регионам 14 миллиардов рублей в рамках нацпроекта
По данным пресс-службы, партия нового автотранспорта частично, а в 11 районах полностью, закроет потребность в автомобилях в подразделениях ГИБДД. Среди районов стопроцентно обеспеченных спецавтомобилями, - Борзинский, Карымский, Краснокаменский, Красночикойский, Могочинский, Нерчинский, Сретенский, Улетовский, Чернышевский, Шилкинский, Читинский и Забайкальский.
В пресс-службе добавили, что все автомобили оснащены громкоговорящими установками, видеорегистраторами "Автопатруль" с цветным монитором, жесткими дисками для хранения записей с видеорегистратора, установлены дополнительные источники питания.
000000
Обсудить 0
Александр ОсиповМВД РФЗабайкальский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Города России. Сургут
В Югре районные власти увеличили финансирование жилищной программы в 17 раз
Вид на Самару
В Самарской области впервые провели совместное заседание два комитета СФ
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Волин заявил, что при устойчивом Рунете для Telegram ничего не изменится
Коровы пасутся на поле у дороги
АПК становится мощным драйвером экономического развития Тюменской области
Инспектор ГИБДД
В Петербурге продлили арест водителю, совершившему наезд на полицейского
Сотрудник полиции
Эксперт рассказал, что формирует отношение граждан к полиции
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
Еще десять регионов присоединились к цифровому вещанию на ОТР
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
США могут отложить введение пошлин в отношении Китая
Ценные старые книги
"Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке
Тепловоз с грузовыми вагонами
РЖД планирует до конца года отправить в КНР первый состав с рефконтейнерами
Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев
В ГД предложили установить переходный период для ввода маркировки лекарств
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Экспортный форум "Сделано в России" объединит экспертов из более 30 стран
Вид на Саранск
Продолжительность жизни в Мордовии выросла более чем на три года
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК заявили, что пилот аварийно севшего на Кубани Ан-2 не пострадал
Гроза
В России почти вдвое выросла доля лесных пожаров от гроз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния