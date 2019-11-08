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РИА Новости

Жительница Ямала отдала аферистам 1,8 миллиона рублей

16:11 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа отдала неизвестным, обещавшим ей заработок на ведении онлайн-магазина, 1,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию Надымского района обратилась 48-летняя женщина. Она заявила, что путем обмана и злоупотребления доверием у нее похитили крупную сумму денег. Как выяснили правоохранители, 13 октября ей позвонил мужчина и предложил за деньги выполнять определенную работу, связанную с созданием и ведением интернет-магазина. Потерпевшая согласилась, после чего с ней связалась неизвестная женщина и предложила помощь в разработке сайта.
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"В ходе общения под различными предлогами в виде получения скорой прибыли на создаваемом сайте злоумышленница убедила доверчивую надымчанку осуществлять переводы принадлежащих ей денежных средств на неизвестные счета. В результате чего обманутая женщина перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей", - подчеркнули в пресс-службе.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, добавили в УМВД.
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УМВДЯмало-Ненецкий автономный округПроисшествия
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