Жительница Ямала отдала аферистам 1,8 миллиона рублей

Ведомство уточняет, что в полицию Надымского района обратилась 48-летняя женщина. Она заявила, что путем обмана и злоупотребления доверием у нее похитили крупную сумму денег. Как выяснили правоохранители, 13 октября ей позвонил мужчина и предложил за деньги выполнять определенную работу, связанную с созданием и ведением интернет-магазина. Потерпевшая согласилась, после чего с ней связалась неизвестная женщина и предложила помощь в разработке сайта.