Экспортный форум "Сделано в России" объединит экспертов из более 30 стран

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Представители более 30 стран примут участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России", который пройдет 14 ноября в московском "Экспоцентре", чтобы обсудить самые актуальные вопросы российского несырьевого экспорта и дать практические советы отечественным компаниям, которые намерены выходить на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба форума. . Представители более 30 стран примут участие в Международном экспортном форуме, который пройдет 14 ноября в московском "Экспоцентре", чтобы обсудить самые актуальные вопросы российского несырьевого экспорта и дать практические советы отечественным компаниям, которые намерены выходить на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба форума.

Среди иностранных участников - начальник управления закупок ЮНИДО Майкл Детлефсен, эксперт Все-мирного банка Хосе Прунелло, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, представители Германской ассоциации электронной коммерции, программы "Акселератор PwC" Люксембурга, Российско-Германской внешнеторговой палаты, другие эксперты и главы международных компаний.

В рамках деловой программы форума состоятся бизнес-диалоги с торговыми партнерами России - Китаем, Индией и Германией. На телемостах зарубежные спикеры представят успешные кейсы сотрудничества с российскими компаниями-экспортерами, расскажут о потенциальных направлениях сотрудничества и наращивания экспорта, а также поделятся советами по поиску партнеров и выходу на мировой рынок.

"Наш потенциал на этих рынках чрезвычайно высок и проведение таких практических мероприятий в очередной раз демонстрирует нацеленность наших международных партнеров на взаимовыгодное сотрудничество с российскими компаниями. Мы уверены, что российские экспортеры готовы к углублению отношений с этими странами по всем направлениям", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АО "Российский экспортный центр" Андрея Слепнева.

Форум, организатором которого выступает РЭЦ, ежегодно собирает ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса, в нем участвуют до трех тысяч участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.