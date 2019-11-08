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РИА Новости

Экспортный форум "Сделано в России" объединит экспертов из более 30 стран

16:31 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Представители более 30 стран примут участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России", который пройдет 14 ноября в московском "Экспоцентре", чтобы обсудить самые актуальные вопросы российского несырьевого экспорта и дать практические советы отечественным компаниям, которые намерены выходить на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба форума.
Среди иностранных участников - начальник управления закупок ЮНИДО Майкл Детлефсен, эксперт Все-мирного банка Хосе Прунелло, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, представители Германской ассоциации электронной коммерции, программы "Акселератор PwC" Люксембурга, Российско-Германской внешнеторговой палаты, другие эксперты и главы международных компаний.
В рамках деловой программы форума состоятся бизнес-диалоги с торговыми партнерами России - Китаем, Индией и Германией. На телемостах зарубежные спикеры представят успешные кейсы сотрудничества с российскими компаниями-экспортерами, расскажут о потенциальных направлениях сотрудничества и наращивания экспорта, а также поделятся советами по поиску партнеров и выходу на мировой рынок.
"Наш потенциал на этих рынках чрезвычайно высок и проведение таких практических мероприятий в очередной раз демонстрирует нацеленность наших международных партнеров на взаимовыгодное сотрудничество с российскими компаниями. Мы уверены, что российские экспортеры готовы к углублению отношений с этими странами по всем направлениям", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АО "Российский экспортный центр" Андрея Слепнева.
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
5 ноября, 12:24РИА Новости
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
Форум, организатором которого выступает РЭЦ, ежегодно собирает ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса, в нем участвуют до трех тысяч участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.
Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция лучших образцов экспортной продукции, организованы условия для В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. Деловая программа форума включает в себя круглые столы, мастер-классы, а также панельные сессии по всем направлениям национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Одним из центральных мероприятий программы станет церемония награждения финалистов Всероссийской премии "Экспортер года".
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ЭкспоцентрРоссийский экспортный центрЭкономика
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