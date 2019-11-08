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РИА Новости

Метеоролог оценил последствия "вишневой" зимы

15:53 08.11.2019 (обновлено: 20:54 08.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрохожие на улицах Москвы
Прохожие на улицах Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что негативного эффекта от аномально теплой зимы не будет. Его слова приводит телеканал "Звезда".
По словам синоптика, более высокие температуры в зимний сезон — это даже хорошо, так как коммунальные службы будут тратить меньше денег.
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"У нас продолжается экономия на отоплении, реагентах. Вполне мог уже и снег лежать, и минусовые температуры", — пояснил Варакин.
При этом синоптик не согласился с Центром погоды "Фобос", который предложил называть теплые зимы "розовыми" или "вишневыми". По его мнению, подобные термины не имеют никакого значения, а чрезвычайные ситуации могут происходить и при теплой, и при холодной погоде.
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В Росгидромете также отметили, что заморозков в столичном регионе не будет минимум до середины ноября. Немного ниже нуля температура может опуститься только в ночь на 9 и 13 ноября.
Ранее специалисты "Фобоса" сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений: средняя температура будет превышать норму более чем на четыре градуса. Метеорологи раскрашивают свои карты в оттенки красного и голубого, показывая температурный фон. Поэтому теплую зиму можно назвать "розовой", а очень теплую — "вишневой".
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