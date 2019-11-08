Продолжительность жизни в Мордовии выросла более чем на три года

"В Мордовии продолжает увеличиваться средняя продолжительность жизни. По данным республиканского министерства здравоохранения, этот показатель достиг 73,7 лет. Это второй результат в Приволжском федеральном округе и шестнадцатый - в Российской Федерации. Всего за 5 лет продолжительность жизни в регионе выросла более чем на 3 года, годом ранее она составляла 73,4", - говорится в сообщении.