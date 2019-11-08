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РИА Новости
Республика Мордовия

Продолжительность жизни в Мордовии выросла более чем на три года

15:48 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск
© РИА Новости / Алексей Куденко
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в Мордовии увеличилась более чем на 3 года за последние 5 лет, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В Мордовии продолжает увеличиваться средняя продолжительность жизни. По данным республиканского министерства здравоохранения, этот показатель достиг 73,7 лет. Это второй результат в Приволжском федеральном округе и шестнадцатый - в Российской Федерации. Всего за 5 лет продолжительность жизни в регионе выросла более чем на 3 года, годом ранее она составляла 73,4", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в республике должна составить 80 лет.
"Мы видим большой потенциал для решения проблемных вопросов в этой сфере в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Это очень важно для нашей республики", - подчеркнул Волков.
Он отметил, что на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Мордовии будет направлено почти 8 миллиардов рублей. В своем ежегодном послании глава республики приоритетными направлениями назвал повышение качества первичной лечебной помощи, борьбу с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детскую медицину.
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