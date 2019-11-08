Сбербанк бесплатно предоставит мощности суперкомпьютера учебным заведениям

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сбербанк будет бесплатно предоставлять вычислительные мощности облачного сервиса AI Cloud высшим учебным заведениям и научным учреждениям, сообщил глава банка Сбербанк будет бесплатно предоставлять вычислительные мощности облачного сервиса AI Cloud высшим учебным заведениям и научным учреждениям, сообщил глава банка Герман Греф

В пятницу в ходе международной конференции AI Journey Сбербанк и SberCloud представили самый производительный в России суперкомпьютер "Кристофари", который станет основным компонентом облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud.

"Мы будем предоставлять эти мощности бесплатно или за символическую плату высшим учебным заведениям, научным учреждениям в то время, когда ими не будут пользоваться коммерческие клиенты. Мы хотим, чтобы они тоже могли использовать все возможности таких супервычислительных систем, которые мы создали", - сказал Греф.

Он добавил, что сам Сбербанк будет арендовать мощности AI Cloud на рыночных условиях и заверил, что в случае овербукинга банк будет инвестировать в создание еще более мощного суперкомпьютера.

В свою очередь, исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский сообщил, что базовая цена использования мощностей суперкомпьютера "Кристофари" составит 5750 рублей за минуту.

"Это вся мощь "Кристофари", и это - исключительно дёшево. И с 12 декабря этот сервис становится доступным всем нам", - сказал Рафаловский.

При этом, по его словам, возможности "Кристофари" позволят клиентам контролировать баланс цена-время.

"Нет одинаковых подходов к решению задач, нет одинаковых задач. Кому-то важно сэкономить в деньгах, но позволить себе потратить больше времени на обучение модели. Другим клиентам важно именно время: они хотят радикально ускорить вывод продуктов на рынок, даже если это будет стоить немножко больше. "Кристофари" позволяет клиенту использовать мощности именно так, как ему нужно для его целей", - отметил Рафаловский.

Он добавил, что спектр использования вычислительных мощностей нового суперкомпьютера очень широк – от городской инфраструктуры, до космоса, финансов и машиностроения.