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РИА Новости

Сбербанк бесплатно предоставит мощности суперкомпьютера учебным заведениям

15:47 08.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сбербанк будет бесплатно предоставлять вычислительные мощности облачного сервиса AI Cloud высшим учебным заведениям и научным учреждениям, сообщил глава банка Герман Греф.
В пятницу в ходе международной конференции AI Journey Сбербанк и SberCloud представили самый производительный в России суперкомпьютер "Кристофари", который станет основным компонентом облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud.

"Мы будем предоставлять эти мощности бесплатно или за символическую плату высшим учебным заведениям, научным учреждениям в то время, когда ими не будут пользоваться коммерческие клиенты. Мы хотим, чтобы они тоже могли использовать все возможности таких супервычислительных систем, которые мы создали", - сказал Греф.

Он добавил, что сам Сбербанк будет арендовать мощности AI Cloud на рыночных условиях и заверил, что в случае овербукинга банк будет инвестировать в создание еще более мощного суперкомпьютера.
В свою очередь, исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский сообщил, что базовая цена использования мощностей суперкомпьютера "Кристофари" составит 5750 рублей за минуту.
"Это вся мощь "Кристофари", и это - исключительно дёшево. И с 12 декабря этот сервис становится доступным всем нам", - сказал Рафаловский.
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Вчера, 13:27РИА Новости
Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка
При этом, по его словам, возможности "Кристофари" позволят клиентам контролировать баланс цена-время.
"Нет одинаковых подходов к решению задач, нет одинаковых задач. Кому-то важно сэкономить в деньгах, но позволить себе потратить больше времени на обучение модели. Другим клиентам важно именно время: они хотят радикально ускорить вывод продуктов на рынок, даже если это будет стоить немножко больше. "Кристофари" позволяет клиенту использовать мощности именно так, как ему нужно для его целей", - отметил Рафаловский.
Он добавил, что спектр использования вычислительных мощностей нового суперкомпьютера очень широк – от городской инфраструктуры, до космоса, финансов и машиностроения.
"Мы не создаём технологию ради технологии, мы создаем ее с целью формирования новых продуктов и лучшего сервиса для клиента. Облако само по себе делает инфраструктуру доступной в любом месте Российской Федерации. Одна из наших наиважнейших целей – сделать искусственный интеллект доступным для всех", - заключил вице-президент Сбербанка.
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Экономика
Популярные комментарии
Свежо придание да верится с трудом, сколько там бюджетных денег потрачено ??? Не сказано на это Китайское чудо. свое то не научились делать даже уже слизать не можем.
8 ноября, 16:13
с старый прапор
820000
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