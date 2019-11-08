В Греции анархисты совершили акт вандализма в офисе министра образования

"Трусливые хулиганы сегодня совершили акт вандализма в политическом офисе министра образования и по делам религий Ники Керамеос. Правительство не запугать и оно продолжает работу по модернизации и углублению государственных университетов. Как мы, так и все другие политические силы должны осудить этот фашистский акт", - говорится в заявлении официального представителя правительства Стелиоса Петсаса.