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РИА Новости

В Греции анархисты совершили акт вандализма в офисе министра образования

15:44 08.11.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 8 ноя - РИА Новости. Анархисты из группировки "Рубикон" в пятницу совершили акт вандализма в политическом офисе министра образования и по делам религий Греции Ники Керамеос, правительство расценило это как фашистскую акцию.
Группировка совершила сотни безнаказанных нападений на посольства, резиденции послов, учреждения и ведомства, офисы компаний.
Полиция в Греции. Архивное фото
30 сентября 2018, 18:40РИА Новости
В Греции анархисты совершили рейд на резиденцию американского посла
"Студенческая группа" "Рубикона" в пятницу вломилась в политический офис министра и расписала чёрным спреем стены, залила чёрной краской дверь.
В видеозаписи, размещённой на портале анархистских организаций, говорится, что это сделано в знак протеста против отмены права университетского убежища, по которому полиция не имела права входить на территорию учебных заведений, и в результате они стали территорией беззакония. Студенты также протестуют против планов отчислять "вечных" студентов, которые многие годы числятся в вузах, получая льготы.
Правительство Греции осудило нападение.
"Трусливые хулиганы сегодня совершили акт вандализма в политическом офисе министра образования и по делам религий Ники Керамеос. Правительство не запугать и оно продолжает работу по модернизации и углублению государственных университетов. Как мы, так и все другие политические силы должны осудить этот фашистский акт", - говорится в заявлении официального представителя правительства Стелиоса Петсаса.
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