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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область развивает сотрудничество с Казахстаном

15:40 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовУлица Достык в Нур-Султане
Улица Достык в Нур-Султане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 716,55 тысячи долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Взаимная торговля составила почти 33 миллиона долларов США, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
По данным Уральского таможенного управления, за январь-июнь 2019 года экспорт составил около 27 миллионов долларов, импорт – 6 миллионов долларов, при этом доля экспорта увеличилась, а импорт уменьшился. В основном в Казахстан экспортируется молочная продукция, углеводороды, полимеры, лесоматериалы, оборудование и электрические машины. В структуре большую часть занимают кондитерские изделия, шоколад, готовые продукты из зерна хлебных злаков, чёрные металлы.
Как уточнили в пресс-службе, двустороннее внешнеэкономическое сотрудничество Тюменской области и Республики Казахстан активно развивается последние несколько лет. В сфере АПК ведется обмен опытом агротехники возделывания зерновых культур по интенсивной технологии, а также поставка семян многолетних трав селекции НИИСХ Северного Зауралья для благоустройства и озеленения городов Республики Казахстан. В сфере образования сотрудничество реализуется между вузами региона и 18 казахскими вузами-партнерами. Сегодня в вузах Тюменской области обучаются около 1800 студентов из Казахстана, в том числе 1112 по очной форме обучения.

"Десятки тюменских предприятий развивают торгово-экономические отношения с казахстанскими компаниями. Возможности для дальнейшего укрепления дружеских связей, расширения сотрудничества достаточно высоки, особенно в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, логистике и торговле, сфере информационных технологий. Нам есть, что предложить нашим партнерам", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона сообщил, что на регулярной основе проводятся взаимные визиты официальных и деловых делегаций, представители Тюменской области и Республики Казахстан участвуют в совместных экономических и культурных мероприятиях. В течение 2018-2019 годов состоялось 12 взаимных визитов и бизнес-миссий. В этом году в городах Нур-Султан и Алматы Республики Казахстан при поддержке областного правительства и регионального Центра поддержки экспорта открыты постоянно действующие экспозиции товаров тюменских производителей.
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1 ноября, 14:59Тюменская область
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"Республика традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров региона", - добавил Александр Моор.
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