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РИА Новости

Каталонские радикалы планируют акции протеста в день тишины и после выборов

15:31 08.11.2019
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкПолицейские в Каталонии
Полицейские в Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Полицейские в Каталонии. Архивное фото
МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Радикальное каталонское движение "Демократическое цунами" объявило о проведении акций протеста в субботу, в день тишины, и сразу после парламентских выборов в Испании - с 11 по 13 ноября, соответствующее сообщение размещено в Twitter организации.
Организация, добивающаяся независимости Каталонии, объявила, что различные мероприятия пройдут в субботу, в день, когда любая политическая агитация запрещена, в 300 населенных пунктах Каталонии. Акции она назвала "неподчинением ЦИК". Главное мероприятие планируется провести на площади Каталонии в Барселоне.
Кроме того, организация сообщила о планирующихся акциях сразу после дня голосования.
В своем заявлении движение призвало сторонников готовиться к самой "амбициозной" акции, которую назвала "большим 11S" (11 сентября в Каталонии отмечается Национальный день). В своем послании "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", призывает к мобилизации с 11 по 13 ноября. Организация вновь потребовала "осуществления права на самоопределение", освобождения каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, и объявила, что "каким бы ни был результат выборов и сколько бы они ни повторялись", будет продолжать акции протеста.
Акция протеста в Барселоне
6 ноября, 15:05РИА Новости
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Движение призвало сторонников, которые готовы "провести ночь на улице", взять на работе хотя бы один отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных", при этом оно заверяет о "ненасильственном" характере планируемых протестов.
В радикальной организации Комитеты защиты республики (CDR) заверяют, что протесты в сам день выборов не планируются, а информацию о якобы готовящихся захватах избирательных участков называют "необоснованной" и "преувеличенной", пишет Vanguardia.
Ранее в "Демократическом цунами" также заявляли, что не планируют пытаться сорвать выборы.
Для гарантии нормального проведения парламентских выборов в регион направлены дополнительные силы государственных органов правопорядка – Национальной полиции и Гражданской гвардии, заявил ранее и.о. премьера Педро Санчес. Он также напомнил об уголовной ответственности для тех, кто попытается сорвать голосование.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Это будут четвертые выборы за четыре года.
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