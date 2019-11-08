Каталонские радикалы планируют акции протеста в день тишины и после выборов

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Радикальное каталонское движение "Демократическое цунами" объявило о проведении акций протеста в субботу, в день тишины, и сразу после парламентских выборов в Испании - с 11 по 13 ноября, соответствующее сообщение размещено в Радикальное каталонское движение "Демократическое цунами" объявило о проведении акций протеста в субботу, в день тишины, и сразу после парламентских выборов в Испании - с 11 по 13 ноября, соответствующее сообщение размещено в Twitter организации.

Организация, добивающаяся независимости Каталонии , объявила, что различные мероприятия пройдут в субботу, в день, когда любая политическая агитация запрещена, в 300 населенных пунктах Каталонии. Акции она назвала "неподчинением ЦИК". Главное мероприятие планируется провести на площади Каталонии в Барселоне.

Кроме того, организация сообщила о планирующихся акциях сразу после дня голосования.

В своем заявлении движение призвало сторонников готовиться к самой "амбициозной" акции, которую назвала "большим 11S" (11 сентября в Каталонии отмечается Национальный день). В своем послании "Демократическое цунами", которое стоит за массовыми беспорядками в автономном сообществе и может быть признано Национальным судом Испании "преступной организацией террористического толка", призывает к мобилизации с 11 по 13 ноября. Организация вновь потребовала "осуществления права на самоопределение", освобождения каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, и объявила, что "каким бы ни был результат выборов и сколько бы они ни повторялись", будет продолжать акции протеста.

Движение призвало сторонников, которые готовы "провести ночь на улице", взять на работе хотя бы один отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных", при этом оно заверяет о "ненасильственном" характере планируемых протестов.

В радикальной организации Комитеты защиты республики (CDR) заверяют, что протесты в сам день выборов не планируются, а информацию о якобы готовящихся захватах избирательных участков называют "необоснованной" и "преувеличенной", пишет Vanguardia.

Ранее в "Демократическом цунами" также заявляли, что не планируют пытаться сорвать выборы.

Для гарантии нормального проведения парламентских выборов в регион направлены дополнительные силы государственных органов правопорядка – Национальной полиции и Гражданской гвардии, заявил ранее и.о. премьера Педро Санчес. Он также напомнил об уголовной ответственности для тех, кто попытается сорвать голосование.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.