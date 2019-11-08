Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:29Z
https://ria.ru/20191108/1560726096.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:0:2937:1652_1036x0_80_0_0_732d54afbc8fdfbe8780a91677c726bc.jpg
РИА Новости

ПСБ предоставил кредит ГК МИЦ на 8 млрд рублей

15:29 08.11.2019
6
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. ПСБ открыл кредитную линию российской девелоперской компании "МИЦ" на сумму 8 миллиардов рублей на срок до 2,5 лет, сообщает пресс-служба банка.
Средства, привлеченные в рамках сделки проектного финансирования, будут направлены на строительство жилищного комплекса "Цветочные Поляны" в Новой Москве.

"Одна из ключевых задач для ПСБ сейчас — содействие развитию строительной отрасли. Этот этап работы с одним из крупнейших девелоперов Московского региона станет фундаментом для новых совместных масштабных проектов в будущем. И уже достигнуты договоренности о финансировании банком еще одного проекта ГК МИЦ, который выйдет на рынок в ближайшее время", - сообщил директор департамента проектного финансирования ПСБ Андрей Монахов.

В пресс-службе отметили, что финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет повысить доступность заемных средств для компаний строительной отрасли.
При этом использование счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия защищает физических лиц – участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Жилой дом
Власти Ленобласти сократят ввод жилья ради улучшения комфортной среды
Ноутбук
Рафаловский: рынок "облачных" продуктов России растет на 40% в год
Суперкомпьютер
В России смогут создать суперкомпьютеры мощнее Christofari, заявил эксперт
Михаил Калашников с автоматом АК-47
Калашников: печать мастера. Разработки знаменитого оружейника
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете
Россия может быть участником мировой гонки суперкомпьютеров, уверен эксперт
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Суперкомпьютер позволит Сбербанку предложить новые услуги, заявил эксперт
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка
Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии
Молодая российская ученая получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
В Ираке в результате протестов погибли свыше 270 человек, заявили в ООН
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов рекомендовал организовать регулярный забор крови у населения
Коровы пасутся на поле у дороги
АПК становится мощным драйвером экономического развития Тюменской области
Города России. Сургут
В Югре районные власти увеличили финансирование жилищной программы в 17 раз
Стенд Сбербанка
Суперкомпьютер поможет Сбербанку стать цифровым лидером, считает эксперт
Дом
Электроснабжение в Вологодской области планируют восстановить к вечеру
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот взлетает в международном аэропорту
"Аэрофлот" открыл продажу билетов по "плоским" тарифам на Дальний Восток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния