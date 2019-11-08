ПСБ предоставил кредит ГК МИЦ на 8 млрд рублей

"Одна из ключевых задач для ПСБ сейчас — содействие развитию строительной отрасли. Этот этап работы с одним из крупнейших девелоперов Московского региона станет фундаментом для новых совместных масштабных проектов в будущем. И уже достигнуты договоренности о финансировании банком еще одного проекта ГК МИЦ, который выйдет на рынок в ближайшее время", - сообщил директор департамента проектного финансирования ПСБ Андрей Монахов.