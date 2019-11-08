ПСБ предоставил кредит ГК МИЦ на 8 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. ПСБ открыл кредитную линию российской девелоперской компании "МИЦ" на сумму 8 миллиардов рублей на срок до 2,5 лет, сообщает пресс-служба банка.
Средства, привлеченные в рамках сделки проектного финансирования, будут направлены на строительство жилищного комплекса "Цветочные Поляны" в Новой Москве.
"Одна из ключевых задач для ПСБ сейчас — содействие развитию строительной отрасли. Этот этап работы с одним из крупнейших девелоперов Московского региона станет фундаментом для новых совместных масштабных проектов в будущем. И уже достигнуты договоренности о финансировании банком еще одного проекта ГК МИЦ, который выйдет на рынок в ближайшее время", - сообщил директор департамента проектного финансирования ПСБ Андрей Монахов.
В пресс-службе отметили, что финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет повысить доступность заемных средств для компаний строительной отрасли.
При этом использование счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия защищает физических лиц – участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.