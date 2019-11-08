В ЛНР один человек погиб из-за обстрелов за неделю

"Кроме того, представители спецмиссии (ОБСЕ) продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВСУ в местах отвода (вооружения от линии соприкосновения - ред.). На этой неделе наблюдателями обнаружено отсутствие 25 самоходных гаубиц 2С1 "Акация" и 15 буксируемых гаубиц Д-30", - сказал Осадчий, не исключив, что данное вооружение может быть использовано украинскими силовиками для обстрелов территории ЛНР.