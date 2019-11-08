В ЛНР один человек погиб из-за обстрелов за неделю

ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного ЛНР населенного пункта Желобок в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 15 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.
"К сожалению, на этой неделе не обошлось без жертв. Четвертого ноября, находясь на страже рубежей в районе населенного пункта Донецкий, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции", - заявил Осадчий.
Он призвал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать перемирие. "Факт обстрела, повлекшего гибель военнослужащего Народной милиции, задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденного в отношении командира 14 бригады ВС Украины", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.
Осадчий добавил, что украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе. По данным разведки ЛНР, за неделю силовики разместили бронетехнику на территории жилых массивов в Золотом, Катериновке, Макарово, Счастье, Малиново, Трехизбенке, Крымском и Новотошковке.
"Кроме того, представители спецмиссии (ОБСЕ) продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВСУ в местах отвода (вооружения от линии соприкосновения - ред.). На этой неделе наблюдателями обнаружено отсутствие 25 самоходных гаубиц 2С1 "Акация" и 15 буксируемых гаубиц Д-30", - сказал Осадчий, не исключив, что данное вооружение может быть использовано украинскими силовиками для обстрелов территории ЛНР.