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РИА Новости

В ДНР заявили о 140 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

15:25 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские силовики 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 600 мин и снарядов, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 127 раз нарушили перемирие в Донбассе.
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"За неделю вооруженные формирования Украины 140 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам 34 населенных пунктов республики четыре снаряда из 122-миллиметровой артиллерии, 606 мин, одну противотанковую управляемую ракету и 863 гранаты различного типа", - сказал Басурин журналистам.
Представитель Народной милиции ДНР также заявил, что украинские силовики разместили пять артустановок, более 40 бронемашин и 20 зенитных ракетных комплексов вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
По его словам, всего с начала действия бессрочного перемирия – с 21 июля – украинские силовики нарушили его 1442 раза. Басурин добавил, что в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще 20 пострадали. Повреждено 280 жилых домов и объектов инфраструктуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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