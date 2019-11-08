В ДНР заявили о 140 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР. Архивное фото

Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

ДОНЕЦК, 8 ноя – РИА Новости. Украинские силовики 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Украинские силовики 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 600 мин и снарядов, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 127 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 140 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам 34 населенных пунктов республики четыре снаряда из 122-миллиметровой артиллерии, 606 мин, одну противотанковую управляемую ракету и 863 гранаты различного типа", - сказал Басурин журналистам.

Представитель Народной милиции ДНР также заявил, что украинские силовики разместили пять артустановок, более 40 бронемашин и 20 зенитных ракетных комплексов вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

По его словам, всего с начала действия бессрочного перемирия – с 21 июля – украинские силовики нарушили его 1442 раза. Басурин добавил, что в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще 20 пострадали. Повреждено 280 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.