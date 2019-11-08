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РИА Новости

МВД хочет ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

15:27 08.11.2019 (обновлено: 15:29 08.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПользователь с ноутбуком
Пользователь с ноутбуком
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД России предлагает к декабрю 2020 года ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующее уведомление о начале разработки поправок в законодательство размещено на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в сопроводительной записке к документу.
По прогнозам МВД, изменения в законодательстве вступят в силу к декабрю 2020 года.
Решение о разработке поправок в законодательство, как указано в сопроводительных документах, было принято из-за "активного использования" интернета для пропаганды запрещенных веществ.
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"Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения", - полагают в МВД.
По мнению правоохранителей, из-за пропаганды в интернете в незаконный оборот и потребление вовлекаются новые люди, расширяется черный рынок наркотиков.
Общественное обсуждение документа продлится до 22 ноября этого года.
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МВД РФРоссияБезопасностьОбщество
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