МВД хочет ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД России предлагает к декабрю 2020 года ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующее уведомление о начале разработки поправок в законодательство размещено на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в сопроводительной записке к документу.

По прогнозам МВД, изменения в законодательстве вступят в силу к декабрю 2020 года.

Решение о разработке поправок в законодательство, как указано в сопроводительных документах, было принято из-за "активного использования" интернета для пропаганды запрещенных веществ.

"Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения", - полагают в МВД.

По мнению правоохранителей, из-за пропаганды в интернете в незаконный оборот и потребление вовлекаются новые люди, расширяется черный рынок наркотиков.