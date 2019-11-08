США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС, заявил Помпео

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. США предпочли бы отсутствие каких-либо барьеров в торговле с европейскими странами, но торговля должна выстраиваться таким образом, чтобы обе стороны могли наращивать благосостояние, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
США при администрации президента Дональда Трампа активно вступают в тарифные конфликты с другими странами мира. Главным противником сейчас выступает Китай, однако в Вашингтоне неоднократно выражали недовольство условиями торговли со странами ЕС.
"Я бы предпочел, чтобы мы не накладывали тарифы друг на друга. Да, мы тут сходимся во мнениях", - заявил Помпео, выступая в фонде Körber в Берлине.
Он напомнил, что Трамп выступает за то, чтобы в идеале между США и ЕС не было тарифных и нетарифных барьеров в торговле.
"Мы хотим повышения торговли с Европой, мы хотим повышения торговли с Индией, но мы хотим вести торговлю таким образом, чтобы это соответствовало истории свободной торговли во всем мире, где мы сотрудничаем, не пытаемся защищать свою промышленность, свободно и справедливо конкурируем. Будут европейские компании более успешны - пусть будет так. Иногда американские компании будут успешнее, а часто вы и не знаете, чья это компания, потому что акционеры представляют разные страны мира", - заявил Помпео.
Однако он добавил, что когда речь заходит о взаимодействии суверенных стран в торговле, "идея заключается в том, что торговля должна быть честной, свободной и основанной на взаимном подходе, с минимальными разногласиями, и должна обеспечивать конкуренции так, чтобы каждый из народов мог наращивать благосостояние".