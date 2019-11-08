США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС, заявил Помпео

"Мы хотим повышения торговли с Европой, мы хотим повышения торговли с Индией, но мы хотим вести торговлю таким образом, чтобы это соответствовало истории свободной торговли во всем мире, где мы сотрудничаем, не пытаемся защищать свою промышленность, свободно и справедливо конкурируем. Будут европейские компании более успешны - пусть будет так. Иногда американские компании будут успешнее, а часто вы и не знаете, чья это компания, потому что акционеры представляют разные страны мира", - заявил Помпео.