Почти 800 жителей Приангарья получили средства на капремонт после паводка

ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Почти 800 жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, получили средства на капитальный ремонт своих домов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко рассмотрела вопросы организации капитального ремонта домов, пострадавших от летнего наводнения в Иркутской области, а также предварительные итоги работы с обращениями, поступившими из подтопленных районов.

Как отметил на заседании губернатор Сергей Левченко, за время ликвидации последствий паводка к рассмотрению было принято 2278 заявлений от жителей, чьи дома нуждаются в капитальном ремонте, из них удовлетворены 1852. Людям предлагается два варианта решения проблемы: проводить капитальный ремонт своими силами либо обратиться в подрядную организацию. В первом случае домовладелец получает авансом 50% суммы, предназначенной для ремонта, оставшаяся часть средств выдается после предоставления всех документов о завершении работ. Во втором случае расчет ведется с подрядными организациями.

"Перечислены средства по 776 свидетельствам на общую сумму 120 миллионов 930 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что из них аванс в размере 50% получили 728 домовладельцев, еще по 38 свидетельствам оплата произведена в полном объеме.

Зампред правительства РФ поручил более детально рассмотреть ситуацию с капитальным ремонтом домов в ряде территорий, в частности, в поселках Соляной, Бирюса, Октябрьский. "Там есть семьи, которые не получили положенные свидетельства на капремонт и не могут получить аванс", – подчеркнул Мутко.

На совещании было отмечено, что тема обследования домов, пострадавших от паводка, будет закрыта на следующей неделе, когда все подготовленные списки уйдут в Минстрой РФ. Что касается подведения итогов по работе с обращениями граждан, то большая часть из них проработана. "Из 171 обращения более 80% решены положительно. Текущий статус обращений, которые еще находятся в работе, обусловлен объективными причинами – прохождением судебных процедур, повторным освидетельствованием жилых помещений или корректировкой их перечня", – сказал Левченко.