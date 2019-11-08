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РИА Новости

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

15:00 08.11.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Первого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.
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