Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Первого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении семи населенных пунктов ЛНР.