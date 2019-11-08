Захарова прокомментировала осквернение памятника Черниенко в Молдавии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва возмущена осквернением монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе, ожидает, что власти Молдавии адекватно отреагируют на инцидент, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Москва возмущена осквернением монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе, ожидает, что власти Молдавии адекватно отреагируют на инцидент, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Последним случаем вандализма стало осквернение монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко. Разбитая гранитная плита обнаружена на этой неделе в центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в столице Молдавии

"Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением "Об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, "эти вопиющие действия вандалов вызывают особое возмущение в связи с тем, что речь идет, можно сказать, о мировой подготовке к празднованию 75-летия Победы". "В нашем случае - в Великой Отечественной войне, в мире - во Второй мировой",- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.