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РИА Новости

Захарова прокомментировала осквернение памятника Черниенко в Молдавии

14:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва возмущена осквернением монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе, ожидает, что власти Молдавии адекватно отреагируют на инцидент, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Последним случаем вандализма стало осквернение монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко. Разбитая гранитная плита обнаружена на этой неделе в центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в столице Молдавии.
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"Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением "Об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "эти вопиющие действия вандалов вызывают особое возмущение в связи с тем, что речь идет, можно сказать, о мировой подготовке к празднованию 75-летия Победы". "В нашем случае - в Великой Отечественной войне, в мире - во Второй мировой",- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она добавила, что произошедшее в Кишиневе - это "настоящий исторический вандализм".
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Мария ЗахароваМИД РФМолдавияРоссияВ мире
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