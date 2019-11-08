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РИА Новости

Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД

14:42 08.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риски неконтролируемой эскалации в регионе Персидского залива возрастут при полном развале СВПД, этого допустить нельзя, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нельзя испытывать договоренность на прочность. Она может рухнуть, она может сколлапсировать, и тогда мы получим ситуацию, где риски открытого конфликта, риски дальнейших осложнений в и без того крайне взрывоопасном регионе Персидского залива ещё повысятся", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
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Рябков добавил, что Москва поддерживает иранские предложения по созданию многостороннего партнёрства в Ормузском проливе.

Мы эти темы неоднократно обсуждали с иранскими коллегами. Мы выступаем за прямые контакты между всеми столицами в этом регионе, мы считаем, что альтернативы просто нет. Против нее мы предостерегаем.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Сергей Рябков
замглавы МИД России
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковВ мире
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