Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риски неконтролируемой эскалации в регионе Персидского залива возрастут при полном развале СВПД, этого допустить нельзя, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нельзя испытывать договоренность на прочность. Она может рухнуть, она может сколлапсировать, и тогда мы получим ситуацию, где риски открытого конфликта, риски дальнейших осложнений в и без того крайне взрывоопасном регионе Персидского залива ещё повысятся", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Рябков добавил, что Москва поддерживает иранские предложения по созданию многостороннего партнёрства в Ормузском проливе.
Мы эти темы неоднократно обсуждали с иранскими коллегами. Мы выступаем за прямые контакты между всеми столицами в этом регионе, мы считаем, что альтернативы просто нет. Против нее мы предостерегаем.