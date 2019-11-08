Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД

"Нельзя испытывать договоренность на прочность. Она может рухнуть, она может сколлапсировать, и тогда мы получим ситуацию, где риски открытого конфликта, риски дальнейших осложнений в и без того крайне взрывоопасном регионе Персидского залива ещё повысятся", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.