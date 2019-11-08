Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сокращения Тегераном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы не произошло бы, если бы США перестали подрывать ядерную сделку и резолюцию СБ ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Стартовала подача газа в центрифужные каскады на объекте Фордо. Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать тот самый СВПД и резолюцию Совета безопасности ООН 2231, а, соответственно, европейские участники договоренности выполнили бы свои обещания - на самом деле речь идет об обязательствах", - сказала Захарова.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.