Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД

"Стартовала подача газа в центрифужные каскады на объекте Фордо. Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать тот самый СВПД и резолюцию Совета безопасности ООН 2231, а, соответственно, европейские участники договоренности выполнили бы свои обещания - на самом деле речь идет об обязательствах", - сказала Захарова.