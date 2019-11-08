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РИА Новости

Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД

14:36 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сокращения Тегераном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы не произошло бы, если бы США перестали подрывать ядерную сделку и резолюцию СБ ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Стартовала подача газа в центрифужные каскады на объекте Фордо. Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать тот самый СВПД и резолюцию Совета безопасности ООН 2231, а, соответственно, европейские участники договоренности выполнили бы свои обещания - на самом деле речь идет об обязательствах", - сказала Захарова.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
27 сентября, 12:17РИА Новости
Санкции США против главы МИД Ирана призваны подорвать СВПД, уверен Ульянов
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваМИД РФИранСШАБезопасностьВ мире
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