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РИА Новости

В МИД отметили недопустимость внешнего вмешательства в ситуацию в Ливане

14:18 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская сторона надеется на урегулирование ситуации в Ливане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки с столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.
"С удовлетворением отмечаем подтверждение президентом Ливанской республики готовности принять и выслушать активистов протестного движения", - сказала она на брифинге, отметив, что Москва надеется на успех продолжающихся интенсивных контактов между сторонами конфликта для "поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации, который позволил приступить к формированию нового кабинета и практической реализации курса реформ, который был бы нацелен на выправление ситуации в экономике, в финансах, борьбу с коррупцией и так далее".
"Подтверждая нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и стабильности Ливанской республики, решение всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в правовом поле через инклюзивный диалог, особо подчеркиваем недопустимость любых форм внешнего вмешательства в ливанские дела будь то информационное, логистическое, финансовое и какое-либо еще", - сказала она.
Захарова обратила внимание на то, что "никто, кроме граждан этой страны, не должен заниматься конструированием ее будущего".
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияЛиванВ мире
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