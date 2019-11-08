В МИД отметили недопустимость внешнего вмешательства в ситуацию в Ливане

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская сторона надеется на урегулирование ситуации в Российская сторона надеется на урегулирование ситуации в Ливане , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки с столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.

"С удовлетворением отмечаем подтверждение президентом Ливанской республики готовности принять и выслушать активистов протестного движения", - сказала она на брифинге, отметив, что Москва надеется на успех продолжающихся интенсивных контактов между сторонами конфликта для "поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации, который позволил приступить к формированию нового кабинета и практической реализации курса реформ, который был бы нацелен на выправление ситуации в экономике, в финансах, борьбу с коррупцией и так далее".

"Подтверждая нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и стабильности Ливанской республики, решение всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в правовом поле через инклюзивный диалог, особо подчеркиваем недопустимость любых форм внешнего вмешательства в ливанские дела будь то информационное, логистическое, финансовое и какое-либо еще", - сказала она.