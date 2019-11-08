Всех заблокированных при взрыве на шахте в Германии людей удалось спасли

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция немецкого Галле сообщила, что все люди, заблокированные в результате произошедшего в пятницу взрыва на шахте в Тойчентале, доставлены на поверхность.

По данным телеканала MDR, под землей оказались в общей сложности 37 шахтеров, двое из них в результате происшествия получили ранения. Один из пострадавших является гражданином Польши. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.