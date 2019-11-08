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РИА Новости

Всех заблокированных при взрыве на шахте в Германии людей удалось спасли

14:07 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтеры. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция немецкого Галле сообщила, что все люди, заблокированные в результате произошедшего в пятницу взрыва на шахте в Тойчентале, доставлены на поверхность.
"Всех людей удалось спасти", - сообщается в Twitter полиции.
Ранее издание Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию сообщило, что на шахте в Тойчентале, расположенном в немецкой земле Саксония-Анхальт, произошел взрыв. Сообщалось, что в результате ЧП оказались заблокированы около 35 человек, однако они находились в "безопасном укрытии".
По данным телеканала MDR, под землей оказались в общей сложности 37 шахтеров, двое из них в результате происшествия получили ранения. Один из пострадавших является гражданином Польши. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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