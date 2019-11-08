В ОП предположили, почему Украина и США блокируют российские резолюции

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США и Украина выступают против документов, вносимых Россией в ООН, только потому, что их вносит именно РФ, большинство остальных стран понимают, что разногласия – это не повод для отказа от совместной работы над важными темами, рассказала РИА Новости председатель комиссии США и Украина выступают против документов, вносимых Россией в ООН, только потому, что их вносит именно РФ, большинство остальных стран понимают, что разногласия – это не повод для отказа от совместной работы над важными темами, рассказала РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовало 121 государство. Против голосовали США и Украина, 55 государств воздержались.

"Надо подчеркнуть, что все-таки большинство стран понимают, что разногласия между отдельными государствами — это не повод для того, чтобы не работать вместе над важными для всего человечества темами. Об этом говорит даже то, что за нашу резолюцию проголосовала 121 страна-член ООН. Это хороший показатель", – рассказала Сутормина.

"США и Украина продолжают блокировать все документы, которые вносит Россия. Причем единственное основание — просто потому что это делаем мы. На мой взгляд, это глупая и недальновидная политика, которая, по сути, препятствует развитию не только наших отношений с этими странами, но в принципе развитию человечества. Сегодня это резолюция против героизации нацизма, завтра это будет любой другой документ, направленный на обеспечение общечеловеческой безопасности", – добавила Сутормина.

Резолюция по борьбе с героизацией нацизма рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".