Лавров 11 ноября прибудет в Париж, где встретится с главой МИД Франции

"11-12 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Францию с рабочим визитом, в рамках которого примет участие во II парижском форуме мира и ознакомится также с представленными там российскими проектами ", - сказала Захарова на брифинге.

"На полях форума министр иностранных дел России встретится с министром Европы и иностранных дел Франции", - добавила она. По ее словам, в ходе беседы будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ключевые международные темы, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности, европейской безопасности, обстановку в Сирии, сохранение СВПД, Украину.