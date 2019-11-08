МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". "Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке. Презентация энциклопедического труда состоялась в четверг во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы.
Профессор Московского педагогического государственного университета Владимир Сигов выразил уверенность, что этот труд будет пользоваться большим спросом у российских читателей. Для будущих российских китаистов и китайских русистов очень полезна русская версия китайской энциклопедии.
"Большая китайская энциклопедия" опубликована в пяти томах.