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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

"Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке

13:46 08.11.2019
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© Fotolia / otisthewolfЦенные старые книги
Ценные старые книги
© Fotolia / otisthewolf
МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". "Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке. Презентация энциклопедического труда состоялась в четверг во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы.
Профессор Московского педагогического государственного университета Владимир Сигов выразил уверенность, что этот труд будет пользоваться большим спросом у российских читателей. Для будущих российских китаистов и китайских русистов очень полезна русская версия китайской энциклопедии.
"Большая китайская энциклопедия" опубликована в пяти томах.
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Россия-Китай: ГлавноеОбщество
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