"Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке. Презентация энциклопедического труда состоялась в четверг во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы.

Профессор Московского педагогического государственного университета Владимир Сигов выразил уверенность, что этот труд будет пользоваться большим спросом у российских читателей. Для будущих российских китаистов и китайских русистов очень полезна русская версия китайской энциклопедии.