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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

13:43 08.11.2019
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© REUTERS / Kemal AslanСирия
Сирия
© REUTERS / Kemal Aslan
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – семь, Латакия – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – три, Хама – два", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Иса провинции Ракка, было выдано 3 тысячи продовольственных наборов общим весом 14,7 тонны.
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