Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – семь, Латакия – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – три, Хама – два", - говорится в сообщении.