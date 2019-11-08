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РИА Новости
Теплоснабжение

Совет директоров "Юнипро" рекомендовал дивиденды в 11,1 копейки на акцию

13:39 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Совет директоров "Юнипро" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,1 копейки на акцию, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Юнипро" по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО "Юнипро" по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 15 декабря.

Общий объем выплат составит 7 миллиардов рублей, отмечает компания. В прошлом году выплата на акцию по результатам девяти месяцев также составила 11,1 копейки на акцию или в целом 7 миллиардов рублей.
В марте совет директоров "Юнипро" одобрил новую дивидендную политику компании, которая закрепляет основные принципы выплат акционерам на период до 2022 года. Компания намерена выплачивать дивиденды не реже двух раз в год.
Так, компания планирует выплатить в качестве дивидендов 14 миллиардов рублей в течение 2019 года, что составит 0,222 рубля в расчете на одну обыкновенную акцию. Дальше компания рассчитывает, что возобновление оплаты за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС позволит "Юнипро" увеличить дивидендные выплаты и стабильно их поддерживать на уровне 20 миллиардов рублей в год в 2020-2022 годах, что составит 0,317 рубля на одну обыкновенную акцию.
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"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.
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