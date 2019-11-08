В Сирию за сутки вернулись 900 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 879 беженцев, в том числе: из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 211 человек (женщин – 63, детей – 108); из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 668 человек (женщин – 200, детей – 341)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за прошедшие сутки российская сторона провела гуманитарную акцию в Айн-Иса (провинция Ракка), нуждающимся жителям выдано 3000 продовольственных наборов общим весом 14,7 тонны.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов в Эль-Харре, Джасиме (провинция Дераа) и Думе (провинция Дамаск).