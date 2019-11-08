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РИА Новости

Маткапитал на первенца будут получать семьи в Калининградской области

13:44 08.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С 2020 года дополнительную финансовую поддержку будут получать женщины Калининградской области, родившие первого ребенка во время обучения или в течение трех лет после его окончания. Выделенные в рамках этой программы 300 тысяч рублей можно будет потратить на улучшение жилищных условий, приобретение детских товаров или предметов длительного пользования, оплату медицинского обследования или лечения, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Министр финансов региона Виктор Порембский отметил, что в бюджете на 2020–2021 годы сохранятся выплаты дополнительного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка, пособия на ребенка в малообеспеченных семьях и пособия многодетным семьям.
Всего на социальные выплаты семьям с детьми в новом бюджете заложено 3,3 миллиарда рублей. Из них около 2 миллиардов будут направлены на поддержку семей, связанную с рождением первого ребенка.
Кроме того, на федеральном уровне продлен период предоставления ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка с полутора до трех лет, а также увеличен порог адресности этих выплат – с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи.
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Калининградская область
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