Маткапитал на первенца будут получать семьи в Калининградской области

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С 2020 года дополнительную финансовую поддержку будут получать женщины Калининградской области, родившие первого ребенка во время обучения или в течение трех лет после его окончания. Выделенные в рамках этой программы 300 тысяч рублей можно будет потратить на улучшение жилищных условий, приобретение детских товаров или предметов длительного пользования, оплату медицинского обследования или лечения, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Министр финансов региона Виктор Порембский отметил, что в бюджете на 2020–2021 годы сохранятся выплаты дополнительного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка, пособия на ребенка в малообеспеченных семьях и пособия многодетным семьям.

Всего на социальные выплаты семьям с детьми в новом бюджете заложено 3,3 миллиарда рублей. Из них около 2 миллиардов будут направлены на поддержку семей, связанную с рождением первого ребенка.