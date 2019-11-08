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РИА Новости
Теплоснабжение

Задолженность потребителей "Т Плюс" на 1 октября снизилась на 0,8%

13:30 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задолженность потребителей тепла перед "Т Плюс" на 1 октября снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, до 53,1 миллиарда рублей, следует из релиза компании.
"Дебиторская задолженность всех потребителей за тепловую энергию перед сбытовыми подразделениями группы "Т Плюс" на 1 октября 2019 года составила 53,1 миллиардов рублей. Это на 428 миллионов рублей ниже, чем аналогичный показатель на 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что наиболее серьезное снижение происходит в самой крупной категории неплательщиков – среди жилищных организаций. За год их задолженность снизилась на 3,5 миллиарда рублей, до 21,9 миллиарда. "Сокращение происходит благодаря "распаковке" управляющих компаний с последующим переходом жилого фонда на прямые платежи с ресурсоснабжающей организацией. Это позволяет уходить от практики аккумулирования недобросовестными УК платежей от населения с последующим нецелевым использованием этих средств", - говорится в релизе.
Региональный рейтинг "лидеров" по долгам вновь возглавила республика Коми – задолженность потребителей всех категорий перед компанией превысила 10 миллиардов рублей. Второе и третье места – у Самарской области и Пермского края, где недоимки составили 7,8 миллиардов и 7,1 миллиардов рублей соответственно.
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ТеплоснабжениеТ Плюс
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