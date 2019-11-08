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РИА Новости
Теплоснабжение

Кабмин перенес сроки отбора проектов модернизации ТЭС в 2020-2025 годах

13:27 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство перенесло сроки отбора проектов по программе модернизации ТЭС - в 2020-2025 годах они будут отбираться до 1 апреля, по прежним правилам отбор проходил до 1 сентября, следует из постановления правительства.

"С 2020 по 2025 год (включительно) отбор проектов модернизации проводится ежегодно с приемом ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации до 1 апреля и с началом поставки мощности по его итогам в году, наступающем через 5 календарных лет после года проведения отбора проектов модернизации", - говорится в документе.

В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Весной прошел первый отбор проектов в программу (с запуском после модернизации в 2022-2024 годах), также в этом году проходит отбор проектов с запуском в 2025 году.
В рамках этой программы каждый год должны отбираться проекты, при реализации которых через пять лет нужно ввести модернизированную мощность. По прежним правилам в 2019-2025 годах этот отбор должен был проходить до 1 сентября. В 2019 году отбор проходит до 1 сентября, но с 2020 по 2025 годы сроки отбора переносятся до 1 апреля.
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Также в РФ ежегодно проходит конкурентный отбор мощности (КОМ). Это специальная конкурсная процедура, в ходе которой определяется цена мощности действующих электростанций на несколько лет вперед. Ранее сроки проведения конкурентного отбора мощности на 2022 год уже переносились с тем, чтобы провести отбор проектов модернизации тепловых электростанций до КОМ.
По вносимым изменения сроки проведения КОМ на 2025 год переносятся с 15 ноября 2019 года до 15 февраля 2020 года. Дальше, начиная с 2020 года, КОМ на пять лет вперед будет ежегодно проходить до 15 ноября.
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