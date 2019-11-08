Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от побережья Тонга

Россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране

Россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране

Землетрясение было зафиксировано в 09.41 по времени UTC (12.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 километров.