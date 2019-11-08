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РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от побережья Тонга

13:20 08.11.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в пятницу недалеко от побережья королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Согласно первоначальным данным сейсмологов, магнитуда составляла 6,2.
Сейсмограф. Архивное фото
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Землетрясение было зафиксировано в 09.41 по времени UTC (12.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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