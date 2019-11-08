Мордовия вошла в десятку регионов по популярности здорового образа жизни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Мордовия вошла в число 10 лучших регионов России с наиболее высокой долей жителей, ведущих здоровый образ жизни, по данным Росстата, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным статистического ведомства, первые три позиции в рейтинге регионов России по доле сторонников здорового образа жизни заняли Ингушетия (48,8%), Крым (29,2%) и Адыгея (28,8%). Мордовия вошла в число 10 лучших регионов России с наиболее высокой долей жителей, ведущих здоровый образ жизни, сообщает Росстат

"В Мордовии здоровый образ жизни ведут 20,4% людей - это восьмой результат в стране. В среднем в России придерживаются правил ЗОЖ 12% граждан или каждый восьмой человек", - сообщает республиканское правительство.

При составлении рейтинга учитывались факторы физической активности, курения, употребления алкоголя, потребления соли, овощей и фруктов. Отмечается, что федеральная служба государственной статистики впервые опубликовала данные по этому показателю.

"Сегодня в Мордовии работают около 2 тысяч сооружений для занятий физкультурой и спортом. Практически в каждом районном центре возведены универсальные физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Они полностью доступны как для профессиональных спортсменов, так и для наших жителей, которые ведут здоровый образ жизни", - заявил глава Мордовии Владимир Волков.