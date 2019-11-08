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РИА Новости
Республика Мордовия

Мордовия вошла в десятку регионов по популярности здорового образа жизни

13:08 08.11.2019 (обновлено: 13:09 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛюди в парке
Люди в парке
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Люди в парке. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Мордовия вошла в число 10 лучших регионов России с наиболее высокой долей жителей, ведущих здоровый образ жизни, по данным Росстата, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным статистического ведомства, первые три позиции в рейтинге регионов России по доле сторонников здорового образа жизни заняли Ингушетия (48,8%), Крым (29,2%) и Адыгея (28,8%). Мордовия вошла в число 10 лучших регионов России с наиболее высокой долей жителей, ведущих здоровый образ жизни, сообщает Росстат.
"В Мордовии здоровый образ жизни ведут 20,4% людей - это восьмой результат в стране. В среднем в России придерживаются правил ЗОЖ 12% граждан или каждый восьмой человек", - сообщает республиканское правительство.
При составлении рейтинга учитывались факторы физической активности, курения, употребления алкоголя, потребления соли, овощей и фруктов. Отмечается, что федеральная служба государственной статистики впервые опубликовала данные по этому показателю.
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Ошибки здорового человека: ЗОЖ расставляет сетиАбсолютно здоровым быть нельзя, в гонке за здоровьем нетрудно заболеть, поэтому умеренность, умеренность и еще раз умеренность. С подобными предупреждениями фанатов ЗОЖ врачи выступают все чаще. В медицине даже появилось понятие: "ошибки здорового человека".
"Сегодня в Мордовии работают около 2 тысяч сооружений для занятий физкультурой и спортом. Практически в каждом районном центре возведены универсальные физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Они полностью доступны как для профессиональных спортсменов, так и для наших жителей, которые ведут здоровый образ жизни", - заявил глава Мордовии Владимир Волков.
Он подчеркнул, что республика "неоднократно признавалась самым спортивным регионом страны, имеющим опыт проведения крупнейших событий в этой сфере". "Для нас очень важно, что массовый спорт, спортивный досуг и острое неприятие вредных привычек становится нормой жизни для большого числа жителей нашей республики, особенно для молодежи", - сказал Волков.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)РосстатМордовияОбщество
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