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РИА Новости

Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

12:48 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит перед участниками конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey в Москве в субботу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента день непубличный. Что касается завтрашнего дня, завтра у президента несколько будет рабочих встреч. Он посчитал необходимым выступить перед участниками конференции по искусственному интеллекту, которая сейчас проходит в Москве. Вы знаете, что глава государства вопросам искусственного интеллекта уделяет немалое внимание. Были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является, так сказать, локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту. И поэтому он посчитал необходимым обратиться к участникам этой конференции", – рассказал Песков, добавив, что участие президента в дискуссии и в обсуждениях не планируется.
Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России.
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Искусственный интеллектДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияТехнологии
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