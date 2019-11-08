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РИА Новости

Трутнев рассказал о планах коррекции "плоских" тарифов для перелетов в ДФО

12:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение о продлении на 2020 год "плоских" тарифов "Аэрофлота" на перелеты на Дальний Восток уже готово и находится на подписи у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, но в дальнейшем этот механизм планируется скорректировать, в частности, не предоставлять такие билеты вахтовикам, рассказал журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.
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Газета "Коммерсант" в конце октября писала, что для открытия продаж билетов на следующий год по "плоскому" тарифу "Аэрофлот" ежегодно обращается в Минтранс - главный акционер авиакомпании в лице государства должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости.
Трутнев сообщил журналистам, что в четверг вместе с вице-премьером РФ Максимом Акимовым подписал проект решения правительства о запуске "плоских "тарифов на перелеты на Дальний Восток, документ отправлен на подпись премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
"Есть некоторые планы подкорректировать работу над "плоскими" тарифами. Мы бы хотели, чтобы "плоские" тарифы работали, чтобы люди, живущие на Дальнем Востоке, могли съездить в центральную часть Российской Федерации, люди, живущие в центральной части, могли слетать на Дальний Восток. Не для работы вахтовым методом", - сказал Трутнев, подчеркнув, что в случае с вахтовиками компании должны сами финансировать перелет для своих сотрудников.
"В дальнейшем, я думаю, мы будем корректировать механизм", - заявил вице-премьер.
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АэрофлотЮрий ТрутневДальневосточный ФОЭкономика
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