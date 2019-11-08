Трутнев рассказал о планах коррекции "плоских" тарифов для перелетов в ДФО

"Есть некоторые планы подкорректировать работу над "плоскими" тарифами. Мы бы хотели, чтобы "плоские" тарифы работали, чтобы люди, живущие на Дальнем Востоке, могли съездить в центральную часть Российской Федерации, люди, живущие в центральной части, могли слетать на Дальний Восток. Не для работы вахтовым методом", - сказал Трутнев, подчеркнув, что в случае с вахтовиками компании должны сами финансировать перелет для своих сотрудников.