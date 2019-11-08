Проект "Наследники победителей" стартовал в Пензенской области

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пензенские поисковики приступили к реализации проекта "Наследники победителей". Организаторы проекта, планируют провести работу по установке мест гибели и захоронений летчиков, которые погибли на территории Пензенской области с 1941 по 1945 год. К работе также будут привлекать подростков и молодежь области. Поисковики проведут обработку полученных данных, сверку и учет захоронений, говорится на сайте "Поискового движения России".

"По итогам проделанной работы планируется издание книги Памяти с данными погибших на территории Пензенской области летчиков. Оформлены учетные карточки захоронений. Также будет проведен сбор сведений об авиационных частях, сформированных и дислоцированных на территории Пензенской области, учебных заведений по подготовке авиационных специалистов, сведения будут систематизированы и изданы в виде справочного материала, который будет рекомендован к использованию на уроках истории и краеведения", ­– говорится в сообщении.

По замыслу авторов проекта, к 75-летию Победы должны установить мемориальные знаки в местах падения самолетов в период с 1941 по 1945 год, а также памятники летчикам, чьи имена станут известны в ходе реализации проекта. Кроме того, планируется обновить уже имеющиеся знаки с корректировкой сведений.

"Наследники победителей" продолжают проект "В тылу герои не забыты", реализуемый поисковиками в 2018–2019 годах. Его цель – устранение пробелов в имеющейся информации о воинах, умерших от ран в госпиталях и похороненных на пензенской земле, увековечение их памяти.