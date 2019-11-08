Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между Северной и Южной Кореей

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Параллельно с усилиями по возобновлению консультаций США и КНДР следует поощрять процесс переговоров между Параллельно с усилиями по возобновлению консультаций США и КНДР следует поощрять процесс переговоров между Северной Южной Кореей , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару лет назад – трек контактов между севером и югом Корейского полуострова, незаслуженно задвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот процесс идет. Ведь были достигнуты неплохие договоренности – о пилотном возобновлении железнодорожного сообщения и многое другое. Мы готовы были помогать, учитывая наличие трехсторонних инфраструктурных проектов с участием двух Корей и России. Поэтому я бы как дополнительный элемент задачи стабилизации денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил бы важность межкорейских отношений", - сказал министр на Московской конференции по нераспространению.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.