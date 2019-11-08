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РИА Новости
Школа волонтера

Завершился Форум молодежных лидеров России и Казахстана

12:18 08.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗавершился Форум молодежных лидеров России и Казахстана
Завершился Форум молодежных лидеров России и Казахстана
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Подписание семи двусторонних соглашений и меморандумов между молодежными неправительственными организациями России и Казахстана прошло в Омской области в заключительный день Форума молодежных лидеров, говорится в сообщении портала Росмолодежь.
Участники события обсудили развитие добровольчества и механизмы реализации возможностей сельской молодежи, а также медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов. В рамках заключительного пленарного заседания форума модераторы и участники дискуссионных площадок обозначили соглашения, к которым пришли стороны.
"Эти два дня были очень продуктивными. Мы обозначили свои планы и подписали меморандум о сотрудничестве. Также мы поняли, что нам, молодым дипломатам, нужно более регулярно встречаться. Поэтому мы хотим пригласить наших друзей из Казахстана в Москву для проведения полноформатных консультаций по линии молодых дипломатов", – прокомментировал председатель совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.
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"Мы действительно заложили хороший фундамент и в следующем году продолжим обмениваться опытом. У нас есть замечательная дата, которая будет нас объединять весь 2020 год, – это юбилейный год Победы", – отметил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев.
Помимо подписания соглашений и меморандумов обе стороны наметили ряд совместных проектов, среди которых – линейка волонтерских мероприятий, первый съезд Волонтерского совета с участием лидеров добровольческих организаций Казахстана и России и совместная программа по развитию предпринимательства на селе "Начинающий фермер".
Форум молодежных лидеров России и Казахстана проходил 6–7 ноября 2019 года в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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