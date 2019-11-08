Лавров: даже производитель системы МК41 указывает ее ударные возможности

"Установка для противоракет МК41, в отношении которой мы уже много лет указываем на возможность ее использования и для запуска ударных крылатых ракет. Нам отвечали, что это не так, хотя на открытом сайте Lockheed Martin, которая ее производит, написано, что она двойного назначения: и противоракетная, и ударная", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.