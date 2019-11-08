Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T12:28Z
https://ria.ru/20191108/1560713183.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156071/36/1560713669_0:171:2952:1833_1036x0_80_0_0_cd62faad1dded7e3696b21d4cffefe1b.jpg
РИА Новости

Лавров: даже производитель системы МК41 указывает ее ударные возможности

12:17 08.11.2019 (обновлено: 12:28 08.11.2019)
2757
© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Даже американская компания-производитель противоракетной установки МК41 открыто указывает, что система может использоваться и для пуска ударных ракет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Установка для противоракет МК41, в отношении которой мы уже много лет указываем на возможность ее использования и для запуска ударных крылатых ракет. Нам отвечали, что это не так, хотя на открытом сайте Lockheed Martin, которая ее производит, написано, что она двойного назначения: и противоракетная, и ударная", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Лавров отметил, что США "провели испытания именно из этой установки, даже не удосужившись как-то объяснить, почему они до сих пор отвергали пригодность МК41 для запуска крылатых ударных ракет".
США 2 августа вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и 19 августа объявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования. В МИД России обратили внимание, что при испытании использовалась установка MK- 41. В Пентагоне заявили, что для использовалась MK- 41, но другой конфигурации. Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что пуски этих ракет могут быть осуществлены и с установок, которые уже расположены в Румынии.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Вчера, 10:59РИА Новости
Ракеты средней дальности не угрожают США, заявили в МИД КНР
2520100
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАВладимир ПутинРумынияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния