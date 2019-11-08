СК завел уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске

По предварительной версии следователей, в среду мальчик гулял со своим старшим братом в районе улицы Шевченко в Красноярске, где на них напала стая бродячих собак. Брат позвал на помощь женщину-продавца, вместе с которой они смогли отогнать животных. Ребенок получил тяжелые травмы в виде рваных ран и госпитализирован в медицинское учреждение, где ему сделали несколько операций.