СК завел уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По предварительной версии следователей, в среду мальчик гулял со своим старшим братом в районе улицы Шевченко в Красноярске, где на них напала стая бродячих собак. Брат позвал на помощь женщину-продавца, вместе с которой они смогли отогнать животных. Ребенок получил тяжелые травмы в виде рваных ран и госпитализирован в медицинское учреждение, где ему сделали несколько операций.
"В Красноярске возбуждено уголовное дело по халатности, повлекшей травмирование ребенка в результате нападения стаи собак", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст.293 (халатность) УК РФ.
В настоящее время устанавливаются ответственные должностные лица за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе, а также иные необходимые обстоятельства.
По данным СК РФ, госпитализированному мальчику 9 лет, его брату - 11.