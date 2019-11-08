В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина - депутат Тракторозаводского районного совета от "Единой России" Александр Курочкин - проживает в жилом доме в Челябинске, где на первом этаже работает круглосуточный магазин-буфет, имеющий соответствующую лицензию. Посетители магазина минувшей ночью якобы вели себя шумно, и мужчина сначала сделал им замечание с балкона своей квартиры, а потом спустился к магазину. В ходе конфликта нетрезвые посетители несколько раз ударили депутата. Мужчина не был госпитализирован.