Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного моратория на РСМД

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия готова обсуждать верификационные механизмы в рамках предложенного Москвой моратория на размещение РСМД, мяч находится на стороне США и НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Насчет верификационных механизмов: то послание, которое Путин направил более чем 50 странам, их лидерам, оно развернутое, более пяти страниц, там прямо сказано, что мы готовы в рамках обсуждения того, что можно назвать мораторием или как-то иначе, договариваться, рассматривать и верификационные меры – поэтому мячик там", - сказал Лавров на Московской конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о способах проверки выполнения обязательств о неразвертывании РСМД.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".