Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного моратория на РСМД

"Насчет верификационных механизмов: то послание, которое Путин направил более чем 50 странам, их лидерам, оно развернутое, более пяти страниц, там прямо сказано, что мы готовы в рамках обсуждения того, что можно назвать мораторием или как-то иначе, договариваться, рассматривать и верификационные меры – поэтому мячик там", - сказал Лавров на Московской конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о способах проверки выполнения обязательств о неразвертывании РСМД.