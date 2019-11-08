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РИА Новости

Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного моратория на РСМД

12:04 08.11.2019
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 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия готова обсуждать верификационные механизмы в рамках предложенного Москвой моратория на размещение РСМД, мяч находится на стороне США и НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Насчет верификационных механизмов: то послание, которое Путин направил более чем 50 странам, их лидерам, оно развернутое, более пяти страниц, там прямо сказано, что мы готовы в рамках обсуждения того, что можно назвать мораторием или как-то иначе, договариваться, рассматривать и верификационные меры – поэтому мячик там", - сказал Лавров на Московской конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о способах проверки выполнения обязательств о неразвертывании РСМД.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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Сергей ЛавровБезопасностьВ мире
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