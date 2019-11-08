Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:58Z
https://ria.ru/20191108/1560711716.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150959/58/1509595848_0:300:2573:1747_1036x0_80_0_0_20b3bd8fe1ededde465c6eaad023a4b7.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Глава МАСР: КНР и Россия намерены сотрудничать, а не конкурировать в Африке

11:58 08.11.2019
15
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев заявил, что "битва за Африку" между КНР и РФ исключена.
По его словам, Китай ведёт сотрудничество с Африкой на протяжении длительного времени и в значительно больших объёмах, чем Россия.
Две недели назад в Сочи прошел саммит "Россия — Африка", в ходе которого были подписаны договорённости о российских инвестициях в африканские страны на общую сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.
На данный момент товарооборот между Китаем и Африкой оценивается в 204 миллиарда долларов. Это в 10 раз выше суммы российско-африканского сотрудничества.
Район Пудун в Шанхае
7 ноября, 12:18Россия-Китай: Главное
Россия и КНР подпишут на ЭКСПО в Шанхае соглашений на сумму более $350 млн
Малофеев заявил, что ждать конкуренции России и Китая на арене африканского рынка не стоит из-за различия стратегий двух стран.
"Ябы говорил не о конкуренции, а о сотрудничестве - например, на площадке БРИКС", - допустил он.
Малофеев отметил разные подходы РФ и КНР к сотрудничеству. Он рассказал, что Китай дает доступное финансирование за счет определения конкретных китайских подрядчиков для реализации различных проектов.
"Наши предложения не подразумевают обязательного назначения подрядчика проектов. Мы оставляем решение данного вопроса за правительствами африканских стран", - описал российский подход Малофеев.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКонстантин Малофеев
Рекомендуем
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
Глава Китайской академии наук видит потенциал сотрудничества с Россией
Город Пекин
В Пекине презентовали книгу "Москва-Пекин: истории из семейного альбома"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову
Беспорядки в Кабуле
Четверо судей погибли при нападении талибов в Афганистане, сообщают СМИ
Губернатор Омской области Александр Бурков
Бурков предложил развивать судоходство на реке Иртыш вместе с Казахстаном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
СВПД не утратил своей значимости, несмотря на действия США, заявил Лавров
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Российский МИД призвал продлить ДСНВ
Сергей Лавров
Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском полуострове
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому урегулированию
Самолет авиакомпании Thai Airways
В Париже лидера камбоджийской оппозиции не пустили на борт Thai Airways
Ценные старые книги
"Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке
Тепловоз с грузовыми вагонами
РЖД планирует до конца года отправить в КНР первый состав с рефконтейнерами
Район Пудун в Шанхае
Россия и КНР подпишут на ЭКСПО в Шанхае соглашений на сумму более $350 млн
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео в канун юбилея падения Берлинской стены раскритиковал Россию и Китай
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния