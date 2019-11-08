Глава МАСР: КНР и Россия намерены сотрудничать, а не конкурировать в Африке

МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев заявил, что "битва за Африку" между КНР и РФ исключена.
По его словам, Китай ведёт сотрудничество с Африкой на протяжении длительного времени и в значительно больших объёмах, чем Россия.
Две недели назад в Сочи прошел саммит "Россия — Африка", в ходе которого были подписаны договорённости о российских инвестициях в африканские страны на общую сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.
На данный момент товарооборот между Китаем и Африкой оценивается в 204 миллиарда долларов. Это в 10 раз выше суммы российско-африканского сотрудничества.
Малофеев заявил, что ждать конкуренции России и Китая на арене африканского рынка не стоит из-за различия стратегий двух стран.
"Ябы говорил не о конкуренции, а о сотрудничестве - например, на площадке БРИКС", - допустил он.
Малофеев отметил разные подходы РФ и КНР к сотрудничеству. Он рассказал, что Китай дает доступное финансирование за счет определения конкретных китайских подрядчиков для реализации различных проектов.
"Наши предложения не подразумевают обязательного назначения подрядчика проектов. Мы оставляем решение данного вопроса за правительствами африканских стран", - описал российский подход Малофеев.