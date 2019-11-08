Глава МАСР: КНР и Россия намерены сотрудничать, а не конкурировать в Африке

МОСКВА, 8 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев заявил, что "битва за Африку" между КНР и РФ исключена.

По его словам, Китай ведёт сотрудничество с Африкой на протяжении длительного времени и в значительно больших объёмах, чем Россия.

Две недели назад в Сочи прошел саммит "Россия — Африка", в ходе которого были подписаны договорённости о российских инвестициях в африканские страны на общую сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.

На данный момент товарооборот между Китаем и Африкой оценивается в 204 миллиарда долларов. Это в 10 раз выше суммы российско-африканского сотрудничества.

Малофеев заявил, что ждать конкуренции России и Китая на арене африканского рынка не стоит из-за различия стратегий двух стран.

"Ябы говорил не о конкуренции, а о сотрудничестве - например, на площадке БРИКС", - допустил он.

Малофеев отметил разные подходы РФ и КНР к сотрудничеству. Он рассказал, что Китай дает доступное финансирование за счет определения конкретных китайских подрядчиков для реализации различных проектов.