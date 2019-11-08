Первый купол установлен на Главный храм Вооруженных сил

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке "Патриот" Главный храм Вооруженных сил России, сообщает в пятницу Минобороны РФ

"Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал", - говорится в сообщении.

По мнению настоятеля храма епископа Стефана, это знаменательное событие. "Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма", - сказал епископ.

Как отмечает пресс-служба Минобороны, "заложенный условный коэффициент прочности купола – от 300 до 1500 лет". "Точно рассчитать этот показатель невозможно. Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в20. Деформация составила всего два миллиметра. Это значит, что через пять-десять лет износ купола будет 0%", - информирует военное ведомство.

"В ближайшее время специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России предстоит монтаж трех точно таких же куполов на оставшиеся четверики, еще одного на звонницу и в центральную часть храма главного, большого купола (около 80 тонн). Для его подъема вес самого крана для устойчивости увеличат контргрузами до 1250 тонн", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что "согласно христианской, византийской традиции все купола Патриаршего собора в честь воскресения Христова выполнены в форме, близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина". "Такие купольные конструкции с верхней вытянутой ввысь частью типичны для древнерусской архитектуры. Ими украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске", - сказано в пресс-релизе.