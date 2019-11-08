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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Первый купол установлен на Главный храм Вооруженных сил

11:47 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтроительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот" . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке "Патриот" Главный храм Вооруженных сил России, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал", - говорится в сообщении.
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По мнению настоятеля храма епископа Стефана, это знаменательное событие. "Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма", - сказал епископ.
Как отмечает пресс-служба Минобороны, "заложенный условный коэффициент прочности купола – от 300 до 1500 лет". "Точно рассчитать этот показатель невозможно. Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в20. Деформация составила всего два миллиметра. Это значит, что через пять-десять лет износ купола будет 0%", - информирует военное ведомство.
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
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"В ближайшее время специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России предстоит монтаж трех точно таких же куполов на оставшиеся четверики, еще одного на звонницу и в центральную часть храма главного, большого купола (около 80 тонн). Для его подъема вес самого крана для устойчивости увеличат контргрузами до 1250 тонн", - говорится в сообщении.
В Минобороны отмечают, что "согласно христианской, византийской традиции все купола Патриаршего собора в честь воскресения Христова выполнены в форме, близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина". "Такие купольные конструкции с верхней вытянутой ввысь частью типичны для древнерусской архитектуры. Ими украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске", - сказано в пресс-релизе.
Военные строители сообщили журналистам, что сверху купол отделан листами (пластинами) из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка. В срединной части купола из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения. К верхнему конусу на равном расстоянии друг от друга идут четыре вертикальные полосы, каждая из 11 "пирамидок" бело-серебристого цвета, который дает золото-палладиевый сплав. Такая трехцветная палитра купола (желтая, золотая и серебристая) выбрана специально для определенного сияния – свечения, которое создаст, отражаясь, солнечный свет.
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Религия и мировоззрениеПатриотМинистерство обороны РФРоссияОбщество
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