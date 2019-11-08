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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Константинополь шантажировал Элладскую церковь, заявили в РПЦ

11:50 08.11.2019 (обновлено: 18:40 08.11.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisВселенский патриарх Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Константинопольский патриархат угрожал отнять у Элладской церкви часть ее епархий в случае, если она не признает раскольническую "Православную церковь Украины", заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, Элладская церковь не является в полном смысле автокефальной, поскольку "очень сильно зависима от Константинополя, у нее нет собственных внешних связей и собственной внешней политики".
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"Более того, половина архиереев этой Церкви являются одновременно архиереями Константинопольского патриархата, и Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской Церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания раскольнической "православной церкви Украины"… Она испытала на себе беспрецедентное давление со стороны Константинополя, который всячески добивался этого признания и объявил об этом признании как об уже решенном факте за несколько недель до того, как оно состоялось", - сказал митрополит в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".
Также известно, добавил он, что на архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах.
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Юрисдикция Элладской церкви не распространяется на всю территории страны, значительная ее часть относится к Фанару. Так, из 81 епархии Греческой церкви в юрисдикции Константинопольского патриархата номинально находятся 30 епархий в северной Греции и на островах, так называемых "новых землях", вошедших в состав Греции по итогам Балканских войн из состава Турции. Церковно они продолжают подчиняться Стамбулу.
В Постоянном Синоде Элладской церкви 6 из 12 митрополитов представляют "новые земли". Помимо этого епархии Крита и Додеканесских островов, все монастыри Афона находятся под прямой юрисдикцией Константинопольского патриарха и не считаются частью Церкви Греции. Церковь на Крите считается полуавтономной Церковью в составе Константинопольского патриархата. В полном подчинении Константинополя находится также остров Патмос, куда был сослан апостол Иоанн Богослов и где он писал Апокалипсис.
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Ранее Элладская церковь предприняла действия по признанию украинских раскольников - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил поздравительное послание главе ПЦУ Епифанию Думенко. Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана "новая церковь", образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьАфинырелигия
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