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РИА Новости

В Якутии впервые использовали холод вместо скальпеля при операции на сердце

11:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкВрач во время операции
Врач во время операции
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Москва, 8 ноя – РИА Новости. Хирурги в Якутии, проводя операцию по лечению аритмии сердца, впервые использовали метод криоаблации, основанный на воздействии экстремального холода, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Как отметили в ведомстве, этот метод лечения аритмии сердца основан на воздействии экстремального холода (-45–50°С). Во время процедуры в сосуд, где располагаются патологические очаги, провоцирующие нарушение сердечного ритма, вводится специальный баллон-катетер, и с помощью воздействия холода повреждается ткань вокруг устья легочных вен, вследствие чего поврежденные клетки теряют способность к проведению электрических импульсов. В отличие от радиочастотной аблации, метод лечения холодом более безболезненный, а послеоперационная реабилитация проходит намного быстрее.
"Впервые в Якутии 6–8 ноября в республиканской больнице №1 – национальном центре медицины прошли операции по лечению аритмии с использованием метода криоаблации", – рассказали в пресс-службе.
Операции провели заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Павлов и врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Чингиз Степанов.
"Аритмия — довольно распространенная патология во всем мире. У пациентов с этим заболеванием наблюдается повышенный риск смерти от сердечной недостаточности и в пять раз возрастает риск инсульта. Использование метода криоаблации создает эффект замораживания сердца. В результате повреждаются сердечные пути, которые проводят патологические импульсы, восстанавливается свой, родной сердечный ритм. Метод более прост для хирурга, при этом сокращается время операции и, соответственно, уменьшается лучевая нагрузка на пациента", — пояснил Степанов.
В свою очередь Павлов отметил, что ранее якутских пациентов, страдающих аритмией, приходилось направлять на операцию в федеральные центры. "Сейчас мы можем в полном объеме оказать соответствующую высокотехнологическую медицинскую помощь жителям Якутии в стенах нашей больницы", – заключил он.
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Якутия
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