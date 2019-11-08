В Якутии впервые использовали холод вместо скальпеля при операции на сердце

Москва, 8 ноя – РИА Новости. Хирурги в Якутии, проводя операцию по лечению аритмии сердца, впервые использовали метод криоаблации, основанный на воздействии экстремального холода, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметили в ведомстве, этот метод лечения аритмии сердца основан на воздействии экстремального холода (-45–50°С). Во время процедуры в сосуд, где располагаются патологические очаги, провоцирующие нарушение сердечного ритма, вводится специальный баллон-катетер, и с помощью воздействия холода повреждается ткань вокруг устья легочных вен, вследствие чего поврежденные клетки теряют способность к проведению электрических импульсов. В отличие от радиочастотной аблации, метод лечения холодом более безболезненный, а послеоперационная реабилитация проходит намного быстрее.

"Впервые в Якутии 6–8 ноября в республиканской больнице №1 – национальном центре медицины прошли операции по лечению аритмии с использованием метода криоаблации", – рассказали в пресс-службе.

Операции провели заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Павлов и врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Чингиз Степанов.

"Аритмия — довольно распространенная патология во всем мире. У пациентов с этим заболеванием наблюдается повышенный риск смерти от сердечной недостаточности и в пять раз возрастает риск инсульта. Использование метода криоаблации создает эффект замораживания сердца. В результате повреждаются сердечные пути, которые проводят патологические импульсы, восстанавливается свой, родной сердечный ритм. Метод более прост для хирурга, при этом сокращается время операции и, соответственно, уменьшается лучевая нагрузка на пациента", — пояснил Степанов.