Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском полуострове

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Переговоры США и КНДР по ядерной проблематике должны продвигаться на основе встречных шагов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова возможно только дипломатическими методами на основе диалога между всеми заинтересованными странами. Полноценный запуск процесса денуклеаризации Корейского полуострова станет реальным только в том случае, если будут продвигаться политические переговоры на основе встречных шагов непосредственно вовлеченных сторон", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

При этом он отметил, что РФ и Китай почти согласовали план действий по урегулированию проблем Корейского полуострова с участниками "шестерки". "Конкретные предложения о том, как можно было бы эффективно двигаться к этой цели, были сформулированы Россией и Китаем сначала в дорожной карте, а теперь и в плане действий, который мы завершаем согласовывать с участниками "шестерки", - сказал глава МИД РФ.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.