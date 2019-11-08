Избитый другом уфимец вызвал скорую только через два дня и умер в больнице

УФА, 8 ноя - РИА Новости. Житель Уфы, которого в пьяной ссоре избил приятель, обратился за медицинской помощью только спустя два дня после инцидента и скончался в больнице, виновный в его гибели задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Ведомство поясняет, что 5 ноября в полицию поступило сообщение из больницы Уфы о кончине 51-летнего горожанина. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и в ходе расследования рассмотрели несколько версий произошедшего.

При этом местные СМИ писали, что мужчина был инвалидом и стал жертвой избиения группы молодых людей возле школы, когда он возвращался домой после посиделок у друга.

В следственных органах РИА Новости не подтвердили, что он является инвалидом. "Все, что пишут про это - недостоверная информация ", - сказали агентству в СУСК РФ по Башкирии.

По официальной версии следствия, "в ночь на 3 ноября мужчина выпивал у своего 45-летнего приятеля, они поссорились, и хозяин квартиры избил гостя". "Избитый мужчина ушёл домой и только спустя два дня вызвал скорую помощь на дом. Он был доставлен в одну из местных больниц, где на следующий день скончался от полученных телесных повреждений", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.