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РИА Новости

Избитый другом уфимец вызвал скорую только через два дня и умер в больнице

11:39 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 8 ноя - РИА Новости. Житель Уфы, которого в пьяной ссоре избил приятель, обратился за медицинской помощью только спустя два дня после инцидента и скончался в больнице, виновный в его гибели задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Ведомство поясняет, что 5 ноября в полицию поступило сообщение из больницы Уфы о кончине 51-летнего горожанина. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и в ходе расследования рассмотрели несколько версий произошедшего.
При этом местные СМИ писали, что мужчина был инвалидом и стал жертвой избиения группы молодых людей возле школы, когда он возвращался домой после посиделок у друга.
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В следственных органах РИА Новости не подтвердили, что он является инвалидом. "Все, что пишут про это - недостоверная информация ", - сказали агентству в СУСК РФ по Башкирии.
По официальной версии следствия, "в ночь на 3 ноября мужчина выпивал у своего 45-летнего приятеля, они поссорились, и хозяин квартиры избил гостя". "Избитый мужчина ушёл домой и только спустя два дня вызвал скорую помощь на дом. Он был доставлен в одну из местных больниц, где на следующий день скончался от полученных телесных повреждений", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ведомство отмечает, что подозреваемый в ходе допроса признал свою вину. "Он дал подробные показания. В настоящее время он задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФУфаРоссияПроисшествия
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