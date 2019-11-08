НАТО не согласится на мораторий по размещению РСМД в Европе, считает Лавров

"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирвоания, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет", - заявил глава МИД РФ.