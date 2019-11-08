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РИА Новости

НАТО не согласится на мораторий по размещению РСМД в Европе, считает Лавров

11:37 08.11.2019 (обновлено: 11:52 08.11.2019)
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 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НАТО дает понять, что не согласится на мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирвоания, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет", - заявил глава МИД РФ.
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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